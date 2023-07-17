Пензенский врач-педиатр рассказала, как уберечь детей от травм, падений, несчастных случаев

Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

Пресс-служба регионального Минздрава приводит проверенные ежедневным опытом советы врача-практика:

«Заглушите» электрические розетки от настойчивых пальчиков специальными накладками, уберите провода и электроприборы, продумайте кухонное пространство, контролируйте нахождение в нем крохи: там, как правило, самое интересное и травмоопасное место.

Реальная картина общества такова, считает врач-педиатр, что по причине неумышленной травмы или несчастного случая, которые можно было бы предотвратить, ежедневно погибает более сотни несовершеннолетних детей.

Понятно, что сделать детство наших маленьких непосед полностью «стерильным» вряд ли возможно, но минимизировать риски детских травм, ожогов, падений, несчастных случаев реально при предусмотрительном и ответственном поведении родителей. Малыши воспринимают окружающий мир как игру, а значит, совсем не чувствуют опасности и чаще всего не слышат предостерегающую их речь.

Взрослеющему ребенку требуется не только практический опыт взаимодействия с предметами и приборами, но и надёжный родитель - наставник, который показывает образец, моделирует ситуацию опасности и терпеливо разъясняет правила поведения в ней.

По словам Марии Олеговны, продукты питания также должны иметь высокий фактор безопасности.

Не нужно кормить малыша орешками, горохом, целыми ягодами с косточкой, маленькими конфетами, чтобы не создать прецедент, когда тот давится или глотает съеденное целиком.

Зажигалки, спички, свечи, бенгальские огни не должны быть в доступе малыша до осознанного возраста. Не стоит напоминать, что нельзя оставлять ребенка одного в ванной и в других местах, где есть вода (бочка, кадка, ведро с водой) одного ни при каком условии. Риск утопления слишком высок!

Открытый балкон, как и распахнутое окно – «табу» для семьи с маленькими детьми! Задача родителей – не допускать режима открытого настежь окна в их присутствии. Помогут ручки с замками, дополнительные ограждения, поворотно-откидное положение вверх. Все трагичные эпизоды выпадения из окон связаны с москитной сеткой, рядом оказавшимся стулом и отсутствием в комнате взрослых.

Врач-педиатр призывает всегда обращать особое внимание на внезапно закашлявшегося или поперхнувшегося ребенка: удушающий кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки, бледность, синюшный оттенок кожи – признаки проблем с дыхательной системой и веский повод для незамедлительного обращения за скорой медицинской помощью.

Осторожнее нужно быть с попытками стучать по спине, трясти ребенка вниз головой — если проглочен инородный предмет, он может продвинуться дальше по трахее и привести к механической асфиксии.

Думать на несколько шагов вперед, старясь обезопасить домашнее и уличное пространство, защитить жизнь и здоровье своего растущего малыша – кропотливая родительская работа.