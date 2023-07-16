Вниманию автопутешественников из Пензенской области и Мордовии

Время ожидания проезда составляет около трёх часов.

Такие данные Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация» приводит сетевое издание govoritmoskva.ru

«В очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания до часа», - отмечается в публикации.

Сегодня утром в пробке со стороны Краснодарского края проезда ждали 1,4 тыс. автомобилей. Со стороны Крыма очереди из транспортных средств не было.

Многокилометровые пробки при въезде на переправу фиксируются с 1 июля. Заторы вызваны началом активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также проведением тщательного досмотра при въезде на Крымский мост.