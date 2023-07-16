У 67 жителей Пензенской области подтвердилась корь

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказали в областном минздраве, большая часть заболевших (61 человек) – это несовершеннолетние. На сегодня в больнице находятся 23 пациента, еще 18 лечатся на дому. 28 человек были выписаны.

Снято с наблюдения контактных 559 человек (111 семей), остаются по наблюдением 133 человека (26 семей).

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания корью в Пензенской области были выявлены 30 июня в селе Средняя Елюзань. В тот же день в населенном пункте был введен режим ЧС.