Первая в Пензенской области «умная площадка» готовится к открытию

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

На данный момент строительство вышло на финишную прямую. Завершить работы планируется к августу.

Как рассказал заместитель главы администрации Пензенского района Вадим Каюков, сейчас строители заканчивают засыпку кварцевого песка на футбольном поле. Скоро они нанесут разметки на площадках и беговых дорожках.

Вход на площадку будет свободным. Помимо тренажеров, на территории установят стенды с qr-кодами: отсканировав их, посетители получат инструкции для тренировок.

На закупку спортивно-технологического оборудования для создания объекта выделено 25,3 миллиона рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов.

Вторая такая же площадка откроется в микрорайоне «Заря».