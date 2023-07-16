По решению суда жительница Саранска за мошенничество оштрафована на миллион рублей

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, используя свое служебное положение, директор частного учреждения дополнительного образования «Институт проблем предпринимательства», в период с 17.03.2020 по 28.08.2020 похитила бюджетные денежные средства, выделяемые в рамках нацпроекта «Демография», путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств по обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также имеющих детей дошкольного возраста, которые направлялись Центром занятости населения Ичалковского, Чамзинского и Рузаевского районов.

Фактически данные граждане не обучались в данном учреждении. Своими действиями подсудимая причинила материальный ущерб субъекту РФ - Республике Мордовия в общей сумме более 890 тыс. рублей.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил виновную к штрафу в размере 1 млн рублей.

Кроме того, суд частично удовлетворил требования представителей Центра занятости населения о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба в общей сумме почти 633 тыс. рублей.