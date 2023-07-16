В Мордовии 25-летняя девушка оштрафована за ложный донос на приятеля

В марте текущего года в ОП№12 ММО МВД России «Краснослободский» 25-летняя жительница села Старое Шайгово написала заявление о том, что 2 марта находившийся у нее в квартире знакомый с использованием ножа угрожал ей убийством.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили реальную картину произошедшего. Они выяснили, что в тот день у заявительницы в гостях действительно находился ее приятель.

После ссоры с ним, испытывая обиду на гостя, девушка решила сделать заведомо ложное сообщение, обвинив его в преступлении.

Таким образом в действиях фигурантки были усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ. «Заведомо ложный донос».

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 7 тысяч рублей.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет.