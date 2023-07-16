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НовостиПроисшествия16 июля 2023 5:17

В Пензенской области пьяному водителю скутера «Скиф» грозит уголовная ответственность

Ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В вечернее время в городе Сурске Городищенского района сотрудники Госавтоинспекции остановили скутер марки «Скиф» под управлением местного жителя 1980 года рождения. Установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.