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НовостиОбщество15 июля 2023 12:56

Вадим Супиков организовал поездку в Соловцовку для ветеранов

Ранее с просьбой о помощи к к парламентарию обратилась руководитель вокального ансамбля ветеранов «Рябинушка» Нина Мухина
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

С творческим коллективом у Вадима Супикова за годы депутатской деятельности сложились дружеские отношения: вокалисты постоянно принимают участие в праздниках и мероприятиях, которые организовывает спикер регионального парламента.

На просьбу организовать поездку Вадим Супиков ответил положительно и уже сегодня ветераны отправились в Соловцовку. К ним также присоединились активисты Совета ветеранов Железнодорожного района, женсовета Октябрьского района и ансамбля «Играй, гармонь».

В Соловцовке ветераны посетили Троице-Сергиевский храм, где покоятся святые мощи молитвенника и заступника земли Пензенской Иоанна Оленевского.