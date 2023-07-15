Вадим Супиков организовал поездку в Соловцовку для ветеранов

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

С творческим коллективом у Вадима Супикова за годы депутатской деятельности сложились дружеские отношения: вокалисты постоянно принимают участие в праздниках и мероприятиях, которые организовывает спикер регионального парламента.

На просьбу организовать поездку Вадим Супиков ответил положительно и уже сегодня ветераны отправились в Соловцовку. К ним также присоединились активисты Совета ветеранов Железнодорожного района, женсовета Октябрьского района и ансамбля «Играй, гармонь».

В Соловцовке ветераны посетили Троице-Сергиевский храм, где покоятся святые мощи молитвенника и заступника земли Пензенской Иоанна Оленевского.