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НовостиОбщество15 июля 2023 11:23

Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

Как сообщает сетевое издание govoritmoskva.ru, в ФСБ уточнили, что накануне в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88»
Виктор ВИКТОРОВ
Главный редактор RT Маргарита Симоньян и журналистка Ксения Собчак Фото: Борис Кудрявов (архив "КП")

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и журналистка Ксения Собчак Фото: Борис Кудрявов (архив "КП")

Они провели разведку «по адресам работы и проживания объектов посягательств». «Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян», - заявили в ведомстве.

Там добавили, что украинские спецслужбы планировали убийство журналистки Ксении Собчак.

Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на неё со стороны спецслужб Украины.

«Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» - написала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» в своём Telegram-канале.

Также в публикации Маргариты Симоньян отмечается, что ФСБ вместе с МВД и Следственным комитетом «задержали группу, которая по заказу Украины готовила её убийство».

За каждое убийство им обещали заплатить по 1,5 млн рублей.

Следствие потребовало арестовать подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак.