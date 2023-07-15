В Пензенской области пожар унес жизнь 34-летнего мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба регионального ведомства, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что возгорание в доме по улице Студенецкой в селе Федоровка Каменского района произошло рано утром. После ликвидации пожара в жилом помещении было обнаружено тело 34-летнего мужчины.

На его теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.