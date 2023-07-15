Ушёл из жизни Сорокин Алексей Юрьевич

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Вся трудовая деятельность Сорокина А.Ю. связана с развитием спортивных единоборств в городе Пенза и Пензенской области. Алексей Юрьевич зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, добросовестным и принципиальным работником, хорошим организатором, другом.

Как уточняет пресс-служба регионального Минспорта, прощание с Алексеем Сорокиным состоится в воскресенье, 16 июля, в клубе «Дзюдо 86» в 10 часов.

Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования семье и близким Алексея Юрьевича.

Светлая память.