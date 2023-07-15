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НовостиОбщество15 июля 2023 7:31

Ушёл из жизни Сорокин Алексей Юрьевич

На 31-м году скоропостижно скончался Сорокин Алексей Юрьевич, Мастер спорта России по дзюдо, тренер МБУ ДО СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева г. Пензы
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Вся трудовая деятельность Сорокина А.Ю. связана с развитием спортивных единоборств в городе Пенза и Пензенской области. Алексей Юрьевич зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, добросовестным и принципиальным работником, хорошим организатором, другом.

Как уточняет пресс-служба регионального Минспорта, прощание с Алексеем Сорокиным состоится в воскресенье, 16 июля, в клубе «Дзюдо 86» в 10 часов.

Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования семье и близким Алексея Юрьевича.

Светлая память.