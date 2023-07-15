Обвиняемый в ДТП, в котором пострадали дети, житель Пензенской области заключен под домашний арест

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как мы уже рассказывали ранее, 11 июля в Бековском районе произошло ДТП. 36-летний мужчина, будучи пьяным и не имея прав, ехал на мопеде. Кроме него, на двухколесном транспорте также находились двое детей, 9 и 10 лет.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в бордюр, в результате чего несовершеннолетний получили травмы. Сам же виновник ДТП с места аварии сбежал.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал.

По решению суда его отправили под домашний арест.