Вадим Супиков приветствовал участников агротехнологической выставки «День поля»

Приветствуя участников выставки, губернатор Олег Мельниченко отметил, что «День поля» — одно из главных событий сельскохозяйственного года.

«Прекрасная возможность в деловом и неформальном общении сверить часы перед уборочной кампанией. Взять на заметку новые тенденции, выработать тактику и стратегию развития предприятий и отрасли в целом», – добавил глава региона.

Вадим Супиков отметил, что добиться таких результатов стало возможным благодаря применению нашими предприятиями передовых технологий и современной техники, трудолюбию аграриев, а также поддержке региональной власти во главе с губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко.

В ходе торжественной части состоялась церемония награждения. Лучшие работники отрасли были отмечены Почетной грамотой, Благодарностями и Благодарственным письмом губернатора Пензенской области, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также Почетной грамотой и Благодарностями Законодательного Собрания Пензенской области.

Кроме того, в рамках «Дня поля» для обмена опытом для аграриев, производителей семян, минеральных удобрений были организованны круглые столы, обучающие семинары, мастер-классы.