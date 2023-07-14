Олег Мельниченко провел встречу с Анной Кузнецовой

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Олег Мельниченко и Анна Кузнецова обсудили поддержку семей бойцов, участвующих в СВО. Как отметила заместитель председателя Государственной Думы, в Пензенской области предоставляются все из 20 мер поддержки, реализуемых в нашей стране.

- Более, того, у нас действуют дополнительные меры. Скоро внедрим новый вид поддержки «социальная няня». Благодаря этой инициативе мамы получат возможность оставить ребенка с няней на некоторое время, чтобы заняться неотложными делами, - рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор рассказал Анне Кузнецовой о помощи жителям Запорожской области.

Кроме того, речь зашла и о помощи детям-сиротам. Анна Юрьевна поблагодарила за активную работу в этом направлении.