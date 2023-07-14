68 случаев заболевания корью выявлено в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, на сегодня 31 человек находится в стационаре, еще 21 пациент лечится на дому. 16 жителей региона выписаны.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области - начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева, говорить о стабилизации ситуации пока рано.

- За всеми контактными, как из Средней Елюзани, так и включая другие муниципальные образования, Шемышейка, Неверкино, Кузнецк и Пенза ведется наблюдение, - заявила она.

На днях в регион придет партия вакцины от кори. Прививки будут делать тем, кто не вакцинировался в детстве, был привит всего раз или не имеет сведений о сделанной прививке.

За консультацией по вопросу вакцинации (ревакцинации) против кори можно обратиться по месту прикрепления в поликлинике.