Марат Хуснуллин назвал пензенский регион чемпионом по выполнению госпрограмм

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В режиме видеоконференцсвязи в работе принял участие глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Открывая обсуждение, Марат Хуснуллин обратил внимание на положительную динамику развития отечественной строительной отрасли. В частности, озвучил цифру роста объёмов строительства в мае – по данным Росстата, на 13,5% к аналогичному периоду 2022 года.

Что касается, работы в регионах, зампред Правительства подчеркнул результаты, которых добились в Пензенской области, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Они у нас чемпионы по выполнению государственных программ. 18 программ – в зелёной зоне, 3 – в жёлтой, и ни одной – в красной. Просто молодцы – спасибо», - оценил работу пензенского губернатора и правительства заместитель главы федерального кабинета министров.

Олег Мельниченко доложил на заседании по вопросу реализации региональных объектов за счёт казначейских кредитов в целях их опережающего финансирования.

За счёт предоставления Пензенской области казначейских кредитов в сумме 2,7 млрд. рублей в 2023 году опережающими темпами строятся и реконструируются: корпус областного онкодиспансера, 30 ФАПов, две школы – в Бессоновке и микрорайоне «Город Спутник», 15 автотранспортных объектов. Губернатор пояснил, что строительные работы в рамках опережающего финансирования ведутся в плановом порядке.

«Мы идём строго в графике, который согласован с федеральным казначейством, - уточнил Олег Мельниченко. – Проблем нет, угроз никаких я не вижу. Мы, безусловно, всё выполним», - подчеркнул он.

По словам главы региона, если федеральный центр одобрит передвижку финансовых средств с 2024 года на текущий период, строительство лабораторно-диагностического корпуса в Пензе будет завершено ещё раньше – до конца 2023 года.

Марат Хуснуллин дал поручение Минздраву и Минстрою отработать этот вопрос: « Если есть возможность, надо такое решение принять, чтобы завершить строительство объекта в этом году».

Глава Пензенской области обратился также с просьбой поддержать проект развития инфраструктуры микрорайона ГПЗ-24.

«У нас там огромный градостроительный потенциал, заявка подана, просьба – поддержать», - сказал Олег Мельниченко.

Зампредом Правительства России соответствующее поручение дано Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.