На трассе М 5 «Урал» в Пензенской области правоохранители задержали наркокурьеров

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Сотрудники 14-го отдела ГУНК МВД России совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали автомобиль марки «Volkswagen Polo» под управлением 27-летней жительницы Республики Башкортостан.

В качестве пассажира в салоне автомашины находился и 26-летний пассажир-тольяттинец.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились 26 мая 2023 года при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» на Федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

В ходе осмотра под обшивкой задней правой двери полицейские обнаружили неизвестное вещество, расфасованное по нескольким полимерным пакетам. Содержимое было изъято и направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, представленное вещество является производным наркотического средства - N-метилэфедрона массой около 2 кг.

Как пояснили задержанные, они работают в даркнете, в их задачи входит забрать оптовые партии наркотиков и разложить их в виде закладок в различных регионах страны.

Находившееся у них наркотическое средство они забрали из тайника, расположенного на территории Тульской области, и намеревались разложить его по закладкам в нескольких субъектах, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

По данному факту в следственной части СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.