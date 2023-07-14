В Саранске присяжные вынесли обвинительный вердикт двоим мужчинам, избивавшим потерпевшего

По информации пресс-службы СК Мордовии, конфликт у мужчин возник 27 ноября 2021 года в гараже в поселке Луховка Октябрьского района Саранска, где они распивали спиртное.

В результате потерпевшему нанесли множественные телесные повреждения.

После этого он остался на улице, а компания продолжила распивать спиртное в гараже. Через непродолжительное время потерпевшего обнаружили на улице без признаков жизни. Мужчины вызвали скорую помощь, однако прибывшие медработники констатировали смерть пострадавшего. Согласно заключению судмедэкспертизы, потерпевший скончался от тупой закрытой травмы головы.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении двух мужчин.

На основании вердикта судом будет постановлен приговор.