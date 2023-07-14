В Мордовии полицейские просят о помощи

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, ОП № 3 УМВД России по го Саранск устанавливается личность мужчины, который 11 июля 2023 года в 10:22 был доставлен в ГБУЗ РМ «МРЦКБ» от дома 48 по улице Попова в Саранске.

Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы седые короткие. Был одет: серая футболка, штаны черного цвета, ботинки черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23, 8-999-778-8836 или 102(02).