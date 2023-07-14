В Пензенской области уголовное дело о ДТП с пострадавшими детьми передано из ОВД следователям СК

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

После наезда на бордюр дети получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

По инициативе следственного управления СК России по Пензенской области уголовное дело о ДТП с пострадавшими детьми передано из ОВД в Сердобский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования.

Как отмечает пресс-служба СК региона, аварию 36-летний мужчина совершил в Бековском районе 11 июля 2023 года. Не имея права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения он перевозил на мопеде двух несовершеннолетних пассажиров в возрасте 9 и 10 лет.

Не справившись с управлением, наехал на бордюр, в результате чего дети получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

После совершения ДТП водитель, не приняв меры к оказанию пострадавшим медицинской помощи, скрылся с места происшествия.

Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.