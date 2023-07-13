На улице Кулакова в Пензе загорелась иномарка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, инцидент произошел сегодня в 13:10. Загорелся автомобиль «Renault Sandero».

До приезда пожарный огонь с помощью огнетушителя пытался потушить прохожий.

В результате ЧП моторный отсек машины выгорел полностью. Пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает, что пожар в автомобиле возникает внезапно, поэтому наличие огнетушителя в транспортном средстве обязательно.