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НовостиОбщество13 июля 2023 13:05

В Пензе начали приводить в порядок смотровую площадку на Западной поляне

Работы выполняют сотрудники МБУ «Пензавтодор»
Елена РЫГОВАН

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В апреле этого года городская администрация предложила пензенцам самим решить судьбу смотровой площадки. В числе предлагаемых вариантов использования территории было строительство ТЦ или спортивного/культурного объекта. Однако большинство граждан проголосовали за то, чтобы на этом месте осталась смотровая площадка, и попросили привести ее в порядок.

На этой недели рабочие приступили к благоустройству. Рабочая бригада начала вырубку растительности, закрывающей обзор на микрорайон Арбеково. Как отметил начальник Первомайского участка цеха паркового хозяйства МБУ «Пензавтодор» Геннадий Арефьев, эта работа займет около двух недель.

До осени рабочие собираются заасфальтировать пешеходные дорожки, установить скамейки и разбить клумбы.