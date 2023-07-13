Пензенский Музей одной картины объявил о новых бесплатных сеансах

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Показы в Музее одной картины проходили бесплатно. Проект создан по инициативе Министерства культуры и туризма Пензенской области и посвящен 80-ю победы в Курской битве - одной из крупнейших битв Второй мировой войны по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям, отмечает пресс-служба министерства.

Бесплатные сеансы будут продолжены.

РАСПИСАНИЕ:

14 июля (14:00, 15:00, 16:00, 17:00) 28 июля (с 10:00 до 17:00) 11 августа (с 10:00 до 17:00) 25 августа (с 10:00 до 17:00)

Обязательна предварительная запись по телефону 56-14-27.

СПРАВКА «КП»

Картина заслуженного художника РСФСР Виктора Непьянова "Русское поле" имеет глубоко символичный характер. На пейзаже, который представлен в виде убранного хлебного поля, зритель не сразу замечает подбитые немецкие танки, которые словно растворились в бескрайних просторах русской земли.

Сквозь большие тучные облака, словно через те горести и испытания, которая прошла наша страна в те годы, пробиваются лучи солнца - символ победы, символ надежды.