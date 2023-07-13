В Пензе правоохранители поставили заслон преступлениям, совершаемым в быту

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В целях предупреждения совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере и профилактики тяжких и особо тяжких бытовых преступлений на территории Пензенской области в период с 3 по 10 июля 2023 года проведено федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

Сотрудниками территориальных ОВД области организованы посещения по месту жительства граждан, состоящих на профилактическом учете, отработка жилого сектора, патрулирование дворовых территорий, мест отдыха граждан и концентрации групп антиобщественной направленности, посещение учреждений соцобслуживания, кризисного центра помощи женщинам и детям «Покров».

Проводилось также правовое информирование населения о мерах по оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений в быту, и способах защиты от противоправных посягательств, ответственности за их совершение.

В ходе профилактических мероприятий выявлено и поставлено на учет 13 лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, 25 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей.

Кроме того, возбуждено 24 уголовных дела по инициативно выявленным преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, из них 5 умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, 7 умышленного причинения легкого вреда здоровью, 2 нанесения побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, 10 угроз убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Пресечено 27 правонарушений, связанных с нанесением побоев или совершением иных насильственных действий, 90 правонарушений с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию детей.