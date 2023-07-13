Вниманию автопутешественников Пензенской области и Мордовии

Время ожидания проезда может составить более трёх часов, сообщает сетевое издание govoritmoskva.ru

Такие данные приводятся в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к переправе. В публикации отмечается, что со стороны Керчи затруднений нет.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки.

Самая протяжённая очередь из машин была зафиксирована 3-го числа - тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 километров.

КСТАТИ

Как уже сообщали СМИ, один человек погиб в результате наводнения в Краснодарском крае.

Судьба четырёх человек по-прежнему остаётся неизвестной.

Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпало три месячных нормы осадков - более 280 мм. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введён режим ЧС. Подтопленными оказались здания районной больницы, четыре детских сада, пять школ, стадион, а также здание администрации в Джубгском поселении.