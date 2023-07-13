В Пензенской области до шести лет лишения свободы грозит похитителю ванной у односельчанина

Пенсионер рассказал, что его попросил присматривать за домом иногородний родственник. Пропажу мужчина обнаружил, наведавшись в один из дней в его дом, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснилось позднее, неизвестный воспользовался незапертой дверью.

Подозрение сотрудников уголовного розыска пало на ранее судимого односельчанина 1990 года рождения.

Мужчина дал признательные показания. Похищенное имущество было обнаружено и изъято полицейскими у злоумышленника. Общая сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.