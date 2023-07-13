В Пензе проверили ход реконструкции теплосетей на улице Московской

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как сообщила пресс-служба администрации города, в ходе выездного совещания 12 июля, которое с представителями ресурсоснабжающей компании провел первый замглавы администрации Пензы Олег Денисов, стало известно, что реконструкцию теплосетей на этом участке планируется завершить к 15 августа, и, соответственно, восстановить плитку в районе Фонтанной площади и ТРЦ «Высшая лига».

По словам руководителя подрядной организации – гендиректора «Флагман Инжиниринг» Андрея Петряева, восстановление благоустройства на объекте напротив Фонтанной площади начнется с 17 июля.

«До 15 августа полностью завершим работы, в том числе уложим плитку, от Максима Горького до Кураева», – сообщил он.

Рассказал Андрей Петряев и о сложностях при реконструкции – про трубы, которые, как оказалось, лежат не в проектном положении, про необходимость откачивания грунтовых и дождевых вод.

На следующей неделе планируется вскрыть еще три тепловые камеры, расположенные от ТЦ «Арбат» до площади Ленина. Они находятся на расстоянии 12 – 15 метров друг от друга.

«Тротуарная плитка будет поэтапно демонтироваться только в местах тепловых камер, а не по всей протяженности улицы, – уточнил технический директор-главный инженер пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов. – Работы не затронут зоны тротуаров. Ограничений для прогулок нет».

Олег Денисов отметил, что Управление ЖКХ регулярно контролирует динамику ремонта тепломагистрали.

«Объем большой, нужно увеличивать количество рабочей силы на объектах, чтобы идти в графике», – подчеркнул первый замглавы администрации города.

Всего на улице Московской 14 тепловых камер, расположенных от здания администрации Железнодорожного района города до ТРЦ «Высшая лига». В настоящее время реконструкция ведется на 4-х из них.