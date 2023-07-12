В Пензенской области вступил в законную силу приговор убийце односельчанки

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следствие и суд установили детали трагедии 22 февраля 2023 года.

Как уточняет пресс-служба регионального СК, потерпевшая в этот день в компании двух местных жителей распивала спиртное в своем доме. Через некоторое время один из них ушел, второго женщина попросила дополнительно приобрести алкоголь, он отказался.

В ходе возникшего на этой почве конфликта потерпевшая оцарапала ему лицо и шею, в ответ мужчина ударил ее рукой по лицу, а затем у упавшей на пол женщины затянул на шее платок. После совершения преступления он покинул место происшествия.

63-летняя женщина скончалась от механической асфиксии вследствие сдавления органов шеи.

В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей. Вину в совершении убийства он признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.