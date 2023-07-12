Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 11:15

В Пензе штукатур сорвался с высоты во время работ и погиб

Сейчас в обстоятельствах и причине его смерти разбирается следствие
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, инцидент произошел 10 июня на одной из строительных площадок в городе. 32-летний рабочий занимался оштукатуриванием стены. В какой-то момент мужчина упал с высоты второго этажа.

Строитель получил травмы и скончался на месте происшествия. СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Расследование уголовного дела продолжается.