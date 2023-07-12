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НовостиОбщество12 июля 2023 10:57

В квартире в центре Москвы найдена мертвой дочь экс-главы Пензенской области

Накануне женщина чувствовала себя плохо
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как подтвердил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, в полицию позвонила консьержка дома, где проживала 44-летняя Наталья Бочкарева.

Накануне дочь экс-губернатора Пензенской области жаловалась на самочувствие, а сегодня утром не вышла из квартиры. Вскрывать дверь пришлось полиции. К тому времени хозяйка жилища была мертва.

ДОСЬЕ «КП»

Наталья Бочкарева – дочь Василия Бочкарева, который был губернатором Пензенской области с 1998 по 2015 годы. Женщина проживала в Москве, но часто приезжала в родной город.

Ее отец скончался в 2016 году.