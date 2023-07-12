В Пензе до двух лет лишения свободы грозит мужчине, задержанному по подозрению в кражах

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В производстве отдела по расследованию преступлений на территории Железнодорожного района города Пензы, находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, по фактам тайных хищений продуктов питания из магазинов на территории Пензы.

По информации пресс-службы УМВД региона, из магазинов полицейскими были изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых фигурировал один и тот же неизвестный гражданин.

В ходе проведения мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы и уголовного розыска совместно был установлен уроженец города Челябинска 1996 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Данный гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где и дал признательные показания.

По словам злоумышленника, похищенные продукты питания он продавал прохожим на улице, а вырученные денежные средства тратил на алкогольную продукцию.

В рамках расследования уголовного дела была установлена причастность данного гражданина к совершению более 20 аналогичных преступлений на территории Пензы.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.