В Пензе около образовательных учреждений устанавливают светофоры

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В настоящее время подрядная организация завершила модернизацию светофоров на регулируемых пешеходных переходах по улице Терновского – около школы № 59 и в районе магазина «Куб», а также на пересечении улиц Кирова/Кураева.

Светофорное регулирование введено также на четырех пешеходных переходах: по улицам Краснова, 19, Клары Цеткин, 15, Антонова, 56 и на улице Попова около парка «Союз».

Как отмечает пресс-служба администрации города, к новому учебному году возле образовательных учреждений установили специальные светофоры Т.7, которые помогают привлечь внимание водителей, чтобы они заблаговременно снизили скорость.

Объекты появились на улице Юбилейной напротив школы №52, на улице Рахманинова возле детского сада № 89 и на улице Антонова около детского сада «Мозаика».

Параллельно в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт проезжей части и тротуаров, обустройство пешеходных переходов, установка барьерных ограждений, дорожных знаков и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.