В Пензе за взяточничество бывший сотрудник УФСИН приговорен к условному сроку

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области передал следственно-арестованному запрещенные предметы: 6 сим-карт, зарядное устройство, портативную музыкальную колонку и наушники. За указанные незаконные действия он получил взятку в размере 12 тыс. рублей.

В ходе следствия также было установлено, что в феврале текущего года за мелкие взятки он дважды передавал тому же следственно-арестованному запрещенные продукты питания.

Вину в совершении инкриминируемых деяний бывший сотрудник УФСИН признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.