В Пензе стартовало первенство России по плаванию

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

11 июля в Пензе состоялось открытие первенства России по плаванию. В соревнованиях принимают участие юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет.

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов и старший тренер юношеской сборной команды России по плаванию Лидия Капкова, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

От имени губернатора Пензенской области Олега Мельниченко собравшихся приветствовал Эдуард Копылов:

«Рад видеть здесь так много талантливых спортсменов. В соревнованиях принимают участие лучшие российские пловцы, юные представители 60 регионов, и наши друзья – участники из Республики Беларусь. Желаю вам хороших заплывов и победы!»

Всего на плавательных дорожках бассейна «Сура» в течение 5 дней борьбу за медали будут вести 790 пловцов. Из них 36 человек – представители Пензенской области. В рамках первенства спортсмены разыграют 42 комплекта наград. Соревнования продлятся до 15 июля.