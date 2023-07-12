В Мордовии мужчина на мотоцикле «ИЖ-Юпитер-4» пытался скрыться от сотрудников ДПС

Сообщение о том, что в поселке Атяшево предположительно пьяный молодой человек управляет мотоциклом марки «ИЖ-Юпитер-4», без государственных регистрационных знаков, поступило сотрудникам ДПС ММО МВД России «Ардатовский» от местного жителя.

Полицейскими совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии были предприняты меры для остановки мотоцикла. Водитель попытался скрыться от правоохранителей, но не справился с управлением и опрокинулся, после чего был задержан.

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ, в ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что за рулем находился 33-летний житель поселка Атяшево.

Сотрудниками Госавтоинспекции на месте он был освидетельствован на состояние опьянения. Алкотестер показал 0,940 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у нарушителя отсутствовало водительское удостоверение на управление мотоциклом.

Инспекторами ДПС в отношении молодого человека составлены 7 административных протоколов.