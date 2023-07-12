В Пензе после замечания ей во время застолья женщина стала угрожать матери убийством вилкой

Как выяснилось, ранее она привлекалась к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщина пришла на празднование дня рождения родственницы в гости к матери 1951 года рождения.

Во время застолья мать сделала замечание гражданке, что ей не понравилось. После этого злоумышленница стала угрожать хозяйке жилища убийством вилкой. Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемая дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.