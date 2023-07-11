У 19 жителей Пензенской области корь подтвердилась лабораторно

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

По ее словам, у всех пациентов, у которых врачи заподозрили корь, были взяты анализы. Сейчас в Средней Елюзани таких 39 человек – у 19 из них референс-лаборатория подтвердила диагноз.

Специалист напомнила о симптомах кори:

- Как правило, в первые 10-14 дней после заражения у пациента вообще нет никаких симптомов. После этого первые признаки заболевания можно спутать с ОРВИ: начинается насморк, кашель, упадок сил, лихорадка. На четвертый-пятый день тело начинает покрываться характерной сыпью. Она состоит из маленьких красных пятен, некоторые из которых слегка приподняты над уровнем кожи, так называемые «папулки». Сыпь сначала появляется на лице, особенно много ее за ушами и вдоль линии роста волос. В течение следующих нескольких дней пятна начинают проявляться на руках, туловище, бедрах, голенях и стопах.

Одновременно с этим у человека повышается температура – вплоть до 40-41 градуса. Спустя шесть дней сыпь начинает проходить в том же порядке, в котором и возникла: начиная с головы и постепенно спускаясь к ногам.