В Пензенской области выясняются причины гибели 19-летнего парня, утонувшего в реке Мокша

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, 6 июля вместе с другом молодой человек находился на берегу реки в Наровчатском районе. Во время купания он утонул. О случившемся его знакомый незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

В ходе поисковых мероприятий днем 10 июля тело погибшего обнаружено в реке.

При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на нём не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.