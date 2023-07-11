ВТБ в Пензенской области в первом полугодии увеличил объём выдач ипотеки на треть

За первое полугодие 2023 года ВТБ предоставил жителям Пензенской области свыше 680 тысяч жилищных кредитов на сумму более 2,1 млрд рублей. Это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом больше половины объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки.

За январь-июнь в рамках госпрограмм жители области оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Из них 52% предоставлено по программе «Ипотека с господдержкой-2020» ( почти 598 млн рублей) и 33% (380 млн рублей) - по «Семейной ипотеке».

Июнь стал рекордным в первом полугодии по выдачам ипотеки. В первый месяц лета банк предоставил в регионе 167 займов на покупку жилья на сумму 520 млн рублей, что более чем в 1,5 раза превысило объём продаж мая.

На фоне смещения интереса клиентов в сторону сегмента вторичного жилья, где доля в объёме продаж банка в Пензенской области в первом квартале составила 57%, продолжает снижаться средний размер одного кредита. По итогам июня в регионе он составил 3,1 млн рублей, сократившись с начала года на 1 млн.

В Приволжском федеральном округе за июнь клиенты ВТБ оформили 4,6 тысяч жилищных займов на общую сумму более 17,1 млрд рублей. Всего за шесть месяцев почти 20 тысяч жителей ПФО смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки ВТБ, объём выданных кредитов превысил 73,8 млрд рублей.

В целом по России в июне банк провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в ВТБ оформили более 106 тыс. клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 млрд рублей, примерно на 27% превысив результат за январь-июнь 2022 года.