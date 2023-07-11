В Пензе задержали местного жителя, избившего до смерти мать

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК по региону, в ночь с 28 на 29 июня 52-летний мужчина поссорился со своей матерью. Конфликт возник на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове.

На следующий день самочувствие женщины ухудшилось, и ее пришлось госпитализировать. 7 июля она скончалась от полученных травм.

Ее сын задержан. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда он заключен под стражу.

Расследование продолжается.