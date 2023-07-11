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НовостиОбщество11 июля 2023 8:40

В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Тем, кто не придёт в военкомат по повестке по истечении установленного законом срока, за сутки ограничат право управления машиной
Виктор ВИКТОРОВ

Ограничение снимут при явке в военкомат или если доказать, что являться туда водитель не обязан, отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru

Решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта (он должен появиться к осеннему призыву). В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

С этого момента права будут считаться недействительными.