В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Ограничение снимут при явке в военкомат или если доказать, что являться туда водитель не обязан, отмечает сетевое издание govoritmoskva.ru

Решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта (он должен появиться к осеннему призыву). В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

С этого момента права будут считаться недействительными.