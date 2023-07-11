В Пензенской области замечание нетрезвому сожителю обернулось для женщины порезами ножом

Полицейские выяснили, что вечером мужчина находился в дачном доме около села Ульяновки Кузнецкого района, где употреблял спиртные напитки.

Вернувшаяся после рабочего дня его сожительница 1974 года рождения сделала замечание мужчине, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, во время конфликта злоумышленник ножом нанес женщине телесные повреждения, чем причинил ей легкий вред здоровью.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.