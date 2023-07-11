В Саранске сотрудники СК региона установили убийцу 41-летнего местного жителя

Фото: Пресс-служба СК Республики Мордовия
А началось все 17 апреля 2023 года с нескольких ударов ножом мужчине у подъезда многоквартирного дома на проспекте 70-летия Октября в Саранске.
От полученных ран пострадавший скончался, а злоумышленник скрылся с места преступления.
Комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, профессионализм следователя позволили в кратчайшие сроки раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности, отмечает пресс-служба регионального СК.
Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили на допрос к следователю, в ходе которого подозреваемый пояснил, что пытался открыть запертую дверь подъезда, а потерпевший ему не дал это сделать.
В ходе конфликта фигурант уголовного дела имеющимся при себе кухонным ножом нанес четыре удара потерпевшему в область грудной клетки.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
И все же у завершившейся, вроде бы, истории есть элемент недосказанности.
Речь, если уж не об имени раскрывшего преступление следователя Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК по Республике Мордовия, то о его поощрении за отменную работу, непременно.
И это очевидно для читателей «Комсомольской правды», сайта penza-kp.ru