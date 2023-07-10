Пропавшего в Мордовии грибника нашли с помощью служебной собаки

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

73-летний житель Чамзинского района и его родственники отправились в лес за грибами. В какой-то момент пожилой мужчина пропал. Обнаружив, что пенсионера нет рядом, его родня поначалу попробовала найти его самостоятельно, но их попытки результатов не дали, поэтому они позвонили в полицию.

На место сразу же выехали несколько сотрудников ММО МВД России «Чамзинский», в том числе - и кинолог Евгений Русскин с овчаркой. Правоохранители начали прочесывать лес.

Спустя три часа кинолог и пес наткнулись на пенсионера в небольшом овражке. Евгений помог обессилевшему дедушке выбраться на тропинку, после чего мужчине оказали первую помощь. Родственник отвезли пенсионера домой.

Родственники потерявшегося сердечно поблагодарили полицейских за своевременно и грамотно оказанную помощь, в результате которой жизнь пожилого человека оказалась вне опасности.