«Термодом» отметил свой день рождения с жителями «Новеллы»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Строительный холдинг «Термодом», которому в 2023 году исполняется 25 лет, масштабно празднует свой день рожденья — вместе с жителями жилых комплексов, построенных за этот период.

9 июля праздник пришел к жителям жилого комплекса «Новелла» на улице Шмидта в Пензе, собрав несколько десятков новоселов в их уютном закрытом дворе. Здесь их ждала музыка, песни, танцы, конкурсы на сплочение, вкусные угощения с символикой ЖК, цветные краски и пенная дискотека.

«Очень приятно сложился день. Моя дочь недавно приобрела здесь квартиру, сегодня мы собрались отметить новоселье, а здесь красивый и интересный праздник. Отлично провели время», — поделился впечатлениями Михаил Довженко.

Поделились новоселы и отзывами о качестве квартир в ЖК «Новелла», различные планировки которых пока еще есть в продаже.

«Я сам на стройке много лет провел и здесь у меня никаких нареканий не было при приемке», — рассказал Михаил Довженко.

В помощь жителям холдинг создал приложение «Термодом-сервис», зарегистрировавшиеся в котором на празднике еще и приняли участие в розыгрыше призов и подарков от «Термодома» и его партнеров.

Завершился вечер в «Новелле» праздничным салютом. А череда праздников в честь 25-летия «Термодома» продолжится в следующие выходные. Ждите в вашем дворе!