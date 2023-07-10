В Пензе задержали двух местных жителей, промышлявших воровством канализационных люков

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Как рассказали в пресс-службе ООО «Горводоканал», пропажу четырех люков во дворах нескольких домов на улице Бекешской сотрудники организации обнаружили во время рейда. К поиску виновных были подключены правоохранительные органы.
Вскоре совместными усилиями была установлена причастность к краже двух пензенцев 2000 и 2004 годов рождения. Их задержали.
Юноши рассказали, что люки сдали в пункт прием металлов, а вырученные деньги поделили поровну, получив примерно по 10 тысяч рублей каждый.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
КСТАТИ
О фактах воровства канализационных люков, а также попытках сдачи их в пункт приема просят сообщать по телефону круглосуточной аварийно-диспетчерской службы: 32-13-50.