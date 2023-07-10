В ДТП на трассе в Ельниковском районе Мордовии погибла 37-летняя женщина

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, авария произошла сегодня в 9:40 примерно на 80-м километре автодороги «Ковылкино - Краснослободск - Ельники - Первомайск».

20-летний юноша, управлявший автомобилем «Форд», выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью» под управлением 38-летнего водителя.

В результате аварии 37-летняя пассажирка иномарки скончалась от полученных травм. 15-летний подросток, находившийся в той же машине, а также оба водителя были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.