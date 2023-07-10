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НовостиОбщество10 июля 2023 11:03

Олег Мельниченко посетил белорусское предприятие, выпускающее лифты

Губернатор Пензенской области находится в республике с рабочей поездкой
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня глава региона посетил предприятие «Могилевлифтмаш». Как отметил Олег Владимирович, до конца 2025 года в Пензенской области нужно заменить около 500 лифтов. Конечно же, важно, чтобы оборудование было надежным.

Продукция «Могилевлифтмаша» уже установлена в нескольких пензенских домах. Лифты отлично показали себя в работе.

- Поэтому, думаю, у нас будет почва для дальнейшего сотрудничества с вашим предприятием, - отметил губернатор и пригласил коллег из Белоруссии приехать в Пензенскую область и ознакомиться с работой сферы ЖКХ.

Кроме того, глава региона также посетил участок свободной экономической зоны «Могилев», изучил современный опыт развития бизнеса белорусских партнеров.