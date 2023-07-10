Корь вышла за пределы очага заражения в Пензенской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сегодня сообщила заместитель министра Пензенской области Марина Воробьева.

По ее словам два человека покинули Среднюю Елюзань. Один из них направился в Пензу, второй - в Кузнецк.

Спустя некоторое время у них проявились первые признаки заболевания, после чего их сразу же госпитализировали. На данный момент, по информации минздрава, вспышки заболевания в Пензе и Кузнецке удалось избежать.

Марина Воробьева также рассказала, откуда в Пензенскую область мог быть завезен вирус кори: предположительно, нулевым пациентом был житель Московской области, приехавший к родным.

Напоминаем вам, что вспышка кори в Средней Елюзани была зафиксирована 30 июня. Большинство заболевших – непривитые несовершеннолетние.