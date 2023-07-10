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НовостиОбщество10 июля 2023 7:13

Начальник Генштаба Валерий Герасимов приказал наносить превентивные удары по стартовым позициям ракет С-200 ВСУ

По сообщению Минобороны России, ВСУ предприняли попытки ракетного удара по трём регионам
Виктор ВИКТОРОВ

Украинские войска предприняли попытки обстрелять объекты в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

Для этого Киев использовал зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант. Силы ПВО уничтожили два таких снаряда, ещё два были отклонены средствами РЭБ.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов приказал командному пункту объединённой группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения, а также стартовых позиций ракет С-200 и другого оружия ВСУ, и наносить превентивные удары.

Последние новости о ходе военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2023 года в онлайн-режиме публикует сайт KP.RU